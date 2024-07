Incêndio destrói casa no bairro São Lourenço, em Curitiba

Ric |Do R7

Um incêndio destruiu uma residência e matou um cachorro de estimação no bairro São Lourenço, em Curitiba. O fogo começou por volta...

Casa pega fogo e animal de estimação morre em incêndio, em Curitiba

Um incêndio destruiu uma residência e matou um cachorro de estimação no bairro São Lourenço, em Curitiba. O fogo começou por volta das 22h, desta terça-feira (16), e o Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas. Na casa da Rua Vitorio Foggiato, os moradores conseguiram escapar ilesos, porém, o animal de estimação foi encontrado sem vida.

