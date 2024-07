Incêndio destrói exposição da Warner no Rio de Janeiro Um incêndio destruiu a exposição da Warner durante a madrugada desta terça-feira (9), em um shopping no Rio de Janeiro. Conforme...

Incêndio destrói exposição da Warner no Rio de Janeiro; vídeo

Um incêndio destruiu a exposição da Warner durante a madrugada desta terça-feira (9), em um shopping no Rio de Janeiro. Conforme as informações preliminares não houve feridos. A princípio, as causas do incêndio não foram divulgadas.

