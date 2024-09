Incêndio devastador atinge Chapada dos Veadeiros A administração do Parque da Chapada dos Veadeiros informa que a área ainda é uma estimativa, suspeitando de ação criminosa. O post... Ric|Do R7 09/09/2024 - 12h57 (Atualizado em 09/09/2024 - 12h57 ) ‌



Parque da Chapada dos Veadeiros tem 10 mil hectares queimados por incêndio

Um incêndio iniciado na última quinta-feira (5) queimou 10 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Em nota, a administração do parque informa que a área atingida ainda é uma estimativa e investiga as causas, suspeitando de ação criminosa.

