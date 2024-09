Incêndio devastador atinge indústria de alimentos no Paraná Um incêndio de grandes proporções consome parte das instalações de uma indústria de alimentos, especializada em frangos, às margens... Ric|Do R7 08/09/2024 - 18h50 (Atualizado em 08/09/2024 - 18h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndio consome instalações de indústria de alimentos no Paraná; vídeo

Um incêndio de grandes proporções consome parte das instalações de uma indústria de alimentos, especializada em frangos, às margens da rodovia PR-092, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. Vídeos de moradores da região mostram a extensão do fogo, que tomou conta de vários setores da empresa. Como há risco de explosão devido aos produtos químicos armazenados na fábrica, as casas vizinhas ao local precisaram ser evacuadas (assista o vídeo com as autoridades pedindo que as pessoas saiam de casa ao final da reportagem).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Incêndio consome instalações de indústria de alimentos no Paraná; vídeo

• Sabatinas Jovem Pan com candidatos a prefeito começam nesta semana; veja agenda

• Idosa gravemente ferida em acidente iria para sua festa de aniversário