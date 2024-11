Incêndio devastador em São José dos Pinhais: criança brinca com isqueiro Uma casa foi quase que totalmente consumida pelo fogo na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Quississana, em São José dos Pinhais... Ric|Do R7 17/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casa é destruída por incêndio provocado por criança na região de Curitiba

Uma casa foi quase que totalmente consumida pelo fogo na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Quississana, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido provocado por uma criança que brincava com um isqueiro. O incêndio destruiu todas as estruturas de madeira da residência, restando apenas as paredes do banheiro, feitas em alvenaria.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Casa é destruída por incêndio provocado por criança na região de Curitiba

• Turista morre após realizar mergulho em Fernando de Noronha

• Mãe é presa suspeita de matar filhas gêmeas de 6 anos com veneno



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.