Incêndio em Apartamento: Mulher Detida em Cambé Uma mulher foi presa em flagrante, neste sábado (27), após incendiar o apartamento em que morava com o namorado... Ric|Do R7 27/07/2024 - 19h03 (Atualizado em 27/07/2024 - 19h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulher é presa por incendiar apartamento onde morava com namorado e amigo no PR

Uma mulher foi presa em flagrante, neste sábado (27), após incendiar o apartamento em que morava com o namorado e um amigo do casal, em Cambé, no Norte do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher é presa por incendiar apartamento onde morava com namorado e amigo no PR

• Paraná Clube vence Rio Branco-PR nos pênaltis e é campeão da Divisão de Acesso

• Resultado do Dia de Sorte 944 de hoje (27/07/2024); prêmio de R$ 150 mil