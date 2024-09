Incêndio em Cascavel: homem é flagrado ateando fogo em vegetação Na imagem da câmera de segurança é possível observar que o homem se aproxima da vegetação, coloca fogo e vai embora. O post Vídeo... Ric|Do R7 10/09/2024 - 17h21 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vídeo mostra momento em que homem coloca fogo em vegetação no PR; assista

Um homem foi flagrado colocando fogo em uma vegetação na tarde desta terça-feira (10), na Rua da Colonização, no bairro Nova Cidade, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vídeo mostra momento em que homem coloca fogo em vegetação no PR; assista

• Trio Parada Dura e Lourenço & Lourival se apresentam com show inédito em Curitiba

• TRE reverte decisão e Marcelo Rangel pode concorrer em PG; veja no RIC Notícias Opinião