Incêndio em Londrina: Resgate de vítimas mobiliza autoridades

Vítimas de incêndio são resgatadas e autor é preso em Londrina; veja os vídeos

Um incêndio atingiu algumas casas em um terreno no bairro Jardim Califórnia, em Londrina, na noite do último domingo (7), e mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Equipes do 5° Batalhão de Polícia Militar prestaram apoio durante o resgate das vítimas que estavam nas residências, que exigiu uma ação rápida para resgatar os moradores.

