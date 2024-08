Incêndios em SP: A Verdade por Trás das Chamas De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, 99,9% dos incêndios registrados... Ric|Do R7 26/08/2024 - 22h01 (Atualizado em 26/08/2024 - 22h01 ) ‌



99,9% dos incêndios em SP foram causados por ação humana, afirma Defesa Civil

De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, 99,9% dos incêndios registrados no estado de São Paulo (SP), no último fim de semana, foram causados por “ação humana”. Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (26), ele afirmou que praticamente 50 municípios paulistas registraram focos de incêndio de forma concomitante.

