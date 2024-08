Incêndios Florestais no Paraná: Aumento Alarmante em 2024 O Corpo de Bombeiros Militares do Paraná (CBMPR) já atendeu 9.344 incêndios florestais no Estado, contra... Ric|Do R7 25/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 15h00 ) ‌



Corpo de Bombeiros do PR já atendeu mais de 9,3 mil incêndios florestais em 2024 sandrogabardo

O Corpo de Bombeiros Militares do Paraná (CBMPR) já atendeu 9.344 incêndios florestais no Estado, contra 4.011 situações semelhantes no mesmo período de 2023. Uma alta de 132%.

