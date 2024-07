Incêndios no Paraná: Aumento de 60% nas ocorrências em 2024 Durante o primeiro semestre de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) atendeu a 9.942 incêndios no estado. Esse valor... Ric|Do R7 22/07/2024 - 20h54 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h54 ) ‌



Incêndios no Paraná cresceram em 2024 com quase 10 mil ocorrências

Durante o primeiro semestre de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) atendeu a 9.942 incêndios no estado. Esse valor é 60% maior em relação ao ano anterior, com 6.235 ocorrências registradas.

