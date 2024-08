Incidente Chocante: Mascote do Maringá Sofre Ataque Durante Jogo Um fato inesperado ocorreu na vitória do Maringá por 3 a 1 sobre a Portuguesa-RJ no último domingo (18),... Ric|Do R7 20/08/2024 - 17h53 (Atualizado em 20/08/2024 - 17h53 ) ‌



Mascote do Maringá é agredido com soco na cabeça; veja vídeo

Um fato inesperado ocorreu na vitória do Maringá por 3 a 1 sobre a Portuguesa-RJ no último domingo (18), no Willie Davids. O tradicional mascote do Dogão levou um soco na cabeça de um jogador da equipe carioca após comemorar o gol do time da casa.

