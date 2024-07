Incidente Chocante: Mulher Sofre Ataque de Pitbulls em Curitiba Uma mulher foi atacada por dois cachorros da raça Pit Bull, na manhã desta sexta-feira (26), no Parque Barigüi... Ric|Do R7 26/07/2024 - 12h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 12h53 ) ‌



Mulher é atacada por pitbulls enquanto caminhava no Parque Barigui

Uma mulher foi atacada por dois cachorros da raça Pit Bull, na manhã desta sexta-feira (26), no Parque Barigüi, em Curitiba. Conforme informações, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para atender a vítima, que não corre risco de morte.

