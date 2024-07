Ric |Do R7

Incidente impressionante: Pedreiro sobrevive após acidente com estaca de madeira Um homem de 28 anos, que trabalhava como pedreiro, sobreviveu após ficar com uma estaca de madeira de 40 centímetros cravada no crânio...

Pedreiro sobrevive após ficar com estaca de madeira de 40 cm cravada no crânio

Um homem de 28 anos, que trabalhava como pedreiro, sobreviveu após ficar com uma estaca de madeira de 40 centímetros cravada no crânio. O acidente aconteceu na última quarta-feira (10), em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

