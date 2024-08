Incrível: Homem tem 452 objetos de metal removidos do estômago! Médicos do Hospital Imam Khomeini, no Irã, relataram encontrar 452 objetos de metal do estômago de um homem... Ric|Do R7 21/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Médicos removem 452 objetos de metal do estômago de um homem

Médicos do Hospital Imam Khomeini, no Irã, relataram encontrar 452 objetos de metal do estômago de um homem de 36 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Com nota máxima, Paraná é o estado mais sustentável do Brasil

• A Fazenda: Mulher Melão volta a recusar convite para entrar no reality

• Paraná é o estado mais sustentável do Brasil; veja no RIC Notícias Noite