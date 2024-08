Incrível: Mulher Sobrevive a Acidente em Moedor de Cana Uma mulher teve o braço preso numa máquina de moer cana e foi salva por um colega de trabalho que conseguiu... Ric|Do R7 27/08/2024 - 08h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 08h31 ) ‌



Mulher fica com braço preso em moedor de cana, ‘gira no ar’ e sobrevive; vídeo

Uma mulher teve o braço preso numa máquina de moer cana e foi salva por um colega de trabalho que conseguiu desligar o aparelho antes que a vítima ficasse gravemente ferida. O caso aconteceu em uma lanchonete de Ho Chi Minh, no Vietnã, no dia 14 de agosto. As imagens foram divulgadas na última semana.

