Indústria paranaense apreensiva com proposta de reforma tributária Uma pesquisa divulgada pela Federação do Comércio do Paraná aponta que apesar das perspectivas positivas, os empresários do estado... Ric|Do R7 17/07/2024 - 17h40 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h40 ) ‌



Reforma tributária: indústria está apreensiva com proposta de regulamentação

Uma pesquisa divulgada pela Federação do Comércio do Paraná aponta que apesar das perspectivas positivas, os empresários do estado estão apreensivos em relação a alguns pontos da reforma tributária, como a alta carga de impostos. A proposta está em discussão no Congresso Nacional.

