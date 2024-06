Influencer morto em capotamento: última postagem emociona seguidores

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Influencer morto em capotamento fez post no dia do acidente: “Bora viver”

O influencer Lucas Alexandre Barros de Sousa, conhecido nas redes sociais como “Uai Luquinhas”, fez uma publicação no dia em que sofreu um acidente de carro, ao voltar de um evento em Goiânia, no último sábado (22). O jovem de 22 anos morreu após perder o controle do veículo, na GO-080.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cuca dá sua versão sobre saída do Athletico e nega conversa com Cruzeiro

• Influencer morto em capotamento fez post no dia do acidente: “Bora viver”

• Influenciador Mateus Doido é morto em tiroteio no Rio de Janeiro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.