Influenciadora paranaense faz homenagem ao namorado Gritzbach, delator do PCC
Ric|Do R7
18/11/2024 - 12h29

A influenciadora e modelo paranaense Maria Helena Paiva Antunes, de 29 anos, usou as redes sociais para prestar homenagem ao namorado Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que foi morto a tiros no início de novembro, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

