Ingressos a R$ 12: aproveite a semana do cinema

Semana de Cinema começa nesta quinta (12) com ingressos a R$ 12

Entre os dias 12 e 18 de setembro, a UCI Cinemas realizará a Semana de Cinema, oferecendo ingressos a R$ 12 para todas as sessões, incluindo as salas XPLUS. Além dos ingressos promocionais, o combo de pipoca média com dois refrigerantes de 500 ml será vendido por R$ 30.

