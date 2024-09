Ingressos para Brasil x Equador: tudo que você precisa saber A Seleção Brasileira recebe o Equador no dia 6, uma sexta-feira, às 21h45, no Couto Pereira, em Curitiba. Confira, então, […] O post... Ric|Do R7 31/08/2024 - 22h40 (Atualizado em 31/08/2024 - 22h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Seleção Brasileira em Curitiba: tudo sobre ingressos para Brasil x Equador

A Seleção Brasileira recebe o Equador no dia 6, uma sexta-feira, às 21h45, no Couto Pereira, em Curitiba. Confira, então, todas as informações sobre a venda de ingressos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Seleção Brasileira em Curitiba: tudo sobre ingressos para Brasil x Equador

• Athletico encaminha acerto com zagueiro do Bahia como segundo reforço

• Criança de 3 anos morre afogada após avô se distrair com celular