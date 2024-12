Ingressos para Espetáculo Catedral de Luz são disponibilizados a partir desta terça (3) Ingressos para Espetáculo Catedral de Luz são disponibilizados a partir desta terça (3) Ric|Do R7 03/12/2024 - 10h10 (Atualizado em 03/12/2024 - 10h10 ) twitter

Espetáculo Catedral de Luz

O espetáculo Catedral de Luz, atração inédita da programação do Natal de Curitiba, tem o primeiro lote de ingressos disponibilizados pela Prefeitura a partir das 10h desta terça-feira (3). O evento é gratuito e estreia no sábado (7), seguindo até dia 13/12, com três sessões diárias.

