Início das convenções partidárias: Jornal da Manhã destaca o período eleitoral

Início das convenções partidárias é destaque no Jornal da Manhã

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta sexta-feira (19) destaca o início das convenções partidárias. O período para os partidos oficializarem as candidaturas para as eleições de outubro começa neste sábado (20) e vai até o dia 5 de agosto. As siglas terão 17 dias para definir os candidatos para o pleito.

