Inovação no Agro: Como Diego Kurtz Está Transformando o Setor no Paraná Com o protagonismo do Paraná no setor agro, diversos empresários têm se destacado ao apresentar soluções... Ric|Do R7 28/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 10h41 )



Empresário moderniza setor agro do Paraná e apresenta tecnologias no SNIP

Com o protagonismo do Paraná no setor agro, diversos empresários têm se destacado ao apresentar soluções modernas para o ramo. Este é o caso de Diego Kurtz, fundador da PecSmart, que busca promover a eficiência na produção do agronegócio com tecnologias IoT e Inteligência Artificial para análise de dados em tempo real.

