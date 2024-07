Insatisfação dos curitibanos com a saúde pública em destaque O segundo episódio da série "A Cidade que Queremos", exibida no Balanço Geral Curitiba, destaca a insatisfação dos curitibanos com...

Eleições 2024: série mostra insatisfação dos curitibanos com a saúde pública

O segundo episódio da série "A Cidade que Queremos", exibida no Balanço Geral Curitiba, destaca a insatisfação dos curitibanos com a saúde pública. A reportagem aborda os desafios enfrentados na rede municipal, como os "gargalos" no atendimento e as longas filas de espera para consultas e exames médicos.

