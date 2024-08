Inscrições Abertas para Concurso da PGE com Salário Atrativo O edital do concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE) do Paraná foi divulgado nesta quarta-feira (31). O processo seletivo será... Ric|Do R7 01/08/2024 - 08h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 08h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Concurso da PGE com salário de R$ 32 mil abre inscrições em agosto

O edital do concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE) do Paraná foi divulgado nesta quarta-feira (31). O processo seletivo será comandado pelo Cebraspe e recebeu autorização do governador Carlos Massa Ratinho Junior no final de 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Concurso da PGE com salário de R$ 32 mil abre inscrições em agosto

• Emissão de notas fiscais no Paraná aumenta 6,77% no 1° semestre de 2024

• Mansão de Kevin Spacey, construída em cima da água, é vendida por R$ 18 milhões