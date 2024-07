Inscrições abertas para o concurso público do Ministério Público do Paraná As inscrições para o concurso público para a contratação de servidores do Ministério Público do Paraná estão abertas até 14 de agosto...

Inscrições estão abertas para o concurso público do Ministério Público do Paraná

As inscrições para o concurso público para a contratação de servidores do Ministério Público do Paraná estão abertas até 14 de agosto. Ao todo, são oferecidas 86 vagas para cargos efetivos de nível superior, médio e fundamental. 20% das vagas são reservadas a candidatos autodeclarados afrodescendentes e 5% das vagas para candidatos autodeclarados com deficiência.

