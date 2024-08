Inscrições Abertas para o Reality que Pode Transformar Seu Negócio! Estão abertas as inscrições para o reality ‘Desafio de Sucesso’, da RICtv, que estreia na emissora no dia... Ric|Do R7 22/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h21 ) ‌



Estão abertas as inscrições para o reality ‘Desafio de Sucesso’, da RICtv, que estreia na emissora no dia 12 de outubro. No reality, os participantes – donos de pequenas empresas com um enorme potencial – poderão mostrar sua criatividade e suas habilidades, e alavancar os negócios.

