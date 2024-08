Inscrições Abertas para o Vestibular 2025 da Unespar! A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu nesta terça-feira (6) as inscrições para o Vestibular 2025... Ric|Do R7 07/08/2024 - 10h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Unespar abre inscrições para vestibular 2025; 1,7 mil vagas

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu nesta terça-feira (6) as inscrições para o Vestibular 2025. Com inscrições realizadas online, os interessados podem se inscrever até o dia 14 de outubro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Unespar abre inscrições para vestibular 2025; 1,7 mil vagas

• Novo portal da Copel ajuda empresas a economizar na conta de luz

• Criança encontrada morta em piscina de hotel faria aniversário na próxima semana