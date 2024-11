Inscrições para vestibular do UniBrasil encerram nesta quarta-feira (20) Inscrições para vestibular do UniBrasil encerram nesta quarta-feira (20) Ric|Do R7 18/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 18/11/2024 - 12h10 ) twitter

Vestibular UniBrasil

O UniBrasil está com inscrições abertas para o vestibular presencial que acontece no dia 23 de novembro. Com uma taxa de R$ 20, mais um pacote de fraldas geriátricas, destinada ao Lar dos Idosos do Tarumã, as inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira (20), no site da universidade.

