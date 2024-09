Interdição de alojamento clandestino em Curitiba revela problemas sérios Um alojamento clandestino, localizado no bairro Capão Raso, em Curitiba, foi interdidado em uma operação realizada pelo MPPR. O post... Ric|Do R7 05/09/2024 - 19h22 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h22 ) ‌



Alojamento clandestino com problemas de estrutura é interditado em Curitiba

Um alojamento clandestino, localizado no bairro Capão Raso, em Curitiba, foi interdidado em uma operação realizada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), junto com o Conselho Tutelar do Pinheirinho, a Fundação de Ação Social (FAS) e a Vigilância Sanitária de Curitiba. O local, que funcionava sem alvará e licença sanitária, abrigava 19 adolescentes, de 14 a 17 anos, vindos de diferentes estados e até do Paraguai.

