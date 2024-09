Interdições no trânsito em Curitiba para jogo da seleção A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizará o bloqueio de ruas no entorno do estádio Couto Pereira, no bairro Alto […] O post Ruas... Ric|Do R7 06/09/2024 - 15h44 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h44 ) ‌



Ruas no entorno do Couto Pereira são bloqueadas para jogo do Brasil

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizará o bloqueio de ruas no entorno do estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória, nesta sexta-feira (6). As interdições acontecem a partir das 18h, e o objetivo é garantir a segurança para os torcedores que pretendem acompanhar o jogo entre Brasil e Equador, que ocorre às 22h, em Curitiba.

