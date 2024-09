Internação de Isabel Veloso: o que sabemos sobre sua saúde A jovem Isabel Veloso, de 18 anos, que tem câncer e está grávida do primeiro filho, foi internada no Paraná […] O post Isabel Veloso... Ric|Do R7 05/09/2024 - 16h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Isabel Veloso é internada no Paraná; veja detalhes do estado de saúde da jovem

A jovem Isabel Veloso, de 18 anos, que tem câncer e está grávida do primeiro filho, foi internada no Paraná na quarta-feira (4). De acordo com a influenciadora, o internamento ocorreu devido a uma infecção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Irmão de homem que morreu após mal súbito lamenta: “Perdi um pedaço de mim”

• Isabel Veloso é internada no Paraná; veja detalhes do estado de saúde da jovem

• Autoridades de segurança pública, acompanham cerimônia de troca de comando da PM