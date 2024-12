Internacional prepara proposta para volante Erick, do Athletico Em fim de temporada, o Athletico deve viver uma reformulação no elenco: volante Erick pode ser um dos primeiros a deixar o clube O... Ric|Do R7 06/12/2024 - 13h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h30 ) twitter

Erick

Não é novidade para o torcedor rubro-negro que o volante Erick deve ser negociado. Entretanto, o destino do jogador deve estar cada vez mais próximo, uma vez que o Internacional já tem proposta em mente e deve oficializar após o fim do Brasileirão. A informação foi apurada pela equipe do Bate Pronto Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes dessa negociação!

