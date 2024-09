Inusitado furto em lanchonete no Paraná Uma lanchonete em Ponta Grossa, no Paraná, foi furtada no último sábado (31). O ladrão deixou carta com "dicas" de segurança. O post... Ric|Do R7 03/09/2024 - 21h51 (Atualizado em 03/09/2024 - 21h51 ) ‌



Ladrão furta lanchonete, bebe chopp e deixa carta com “dicas” de segurança no PR

Uma lanchonete em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi furtada no último sábado (31). Além de levar pertences do local, o ladrão bebeu chopp de vinho e deixou uma carta com “dicas” de segurança ao proprietário do estabelecimento.

