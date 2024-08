Inusitado: Homem Passa por Cirurgia Após Inserir Enguia Viva no Corpo Um homem, de 31 anos, inseriu uma enguia viva no ânus e precisou passar por uma cirurgia após o animal devorar... Ric|Do R7 05/08/2024 - 12h46 (Atualizado em 05/08/2024 - 12h46 ) ‌



Homem insere enguia viva nas partes íntimas e animal devora parte do intestino Caroline de Souza Machado

Um homem, de 31 anos, inseriu uma enguia viva no ânus e precisou passar por uma cirurgia após o animal devorar parte do intestino dele. O caso foi registrado no dia 27 de julho, na Índia.

