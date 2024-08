Investigação do MP Revela Omissão na Câmara de Pinhão O Ministério Público vai investigar a suposta omissão da Câmara de Pinhão ao não reduzir o número de vereadores... Ric|Do R7 16/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h36 ) ‌



MP investiga Câmara de Pinhão por omissão na redução de vereadores; veja no RIC Notícias Opinião

O Ministério Público vai investigar a suposta omissão da Câmara de Pinhão ao não reduzir o número de vereadores para a próxima legislatura. A cidade é a única do Paraná que deve diminuir as cadeiras do legislativo.

