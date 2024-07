Investigação em andamento: Corpo de idoso esfaqueado é encontrado em área rural no norte do Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga um possível caso de latrocínio ocorrido na cidade de Bom Sucesso, no norte do Paraná....

‌



A+

A-

Corpo de idoso esfaqueado é encontrado em área rural no norte do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga um possível caso de latrocínio ocorrido na cidade de Bom Sucesso, no norte do Paraná. O corpo de um idoso com ferimentos causados por faca foi encontrado na zona rural do município na manhã desta quarta-feira (10).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Corpo de idoso esfaqueado é encontrado em área rural no norte do Paraná

• Biólogas brasileiras descobrem que cobra-papagaio se alimenta de aves

• Athletico dispensa Bruninho, filho de Eliza Samudio, por indisciplina