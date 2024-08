Investigação em Andamento: Delegado Solicita Prazo Adicional O delegado da Polícia Civil, Vitor Dutra de Oliveira, pediu à Justiça de Ibiporã, no norte do Paraná, um... Ric|Do R7 07/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 13h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Delegado pede mais tempo para investigar acidente que matou mãe e filha

O delegado da Polícia Civil, Vitor Dutra de Oliveira, pediu à Justiça de Ibiporã, no norte do Paraná, um prazo maior para concluir as investigações do acidente que matou mãe e filha no dia 27 de julho deste ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Delegado pede mais tempo para investigar acidente que matou mãe e filha

• Paraná está em alerta de temporal com rajadas de vento de 60 km/h; veja onde

• Adolescente morre decapitada por fio de alta tensão em ensaio de dança; vídeo