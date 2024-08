Investigação em Ibiporã: Amigos Removem Pertences de Caminhonete Fatal A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando uma possível adulteração na cena do acidente onde uma... Ric|Do R7 23/08/2024 - 21h40 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h40 ) ‌



Vídeo mostra amigos mexendo em caminhonete que matou mãe e filha no PR; assista

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando uma possível adulteração na cena do acidente onde uma caminhonete invadiu um restaurante e matou mãe e filha, em Ibiporã, no Norte do Paraná.

