Investigação Revela Mensagens Comprometedoras de Repórter no Paraná

Veja mensagens enviadas por repórter para criminoso no Paraná

O repórter de Maringá, no noroeste do Paraná, passou a ser investigado após a apreensão de um celular de um membro de uma organização criminosa. No aparelho, os agentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizaram trocas de mensagens entre o profissional da imprensa e um membro de um grupo suspeito de envolvimento em tráfico de drogas e homicídios.

