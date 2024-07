Investigações do caso Ísis entram no 26º dia As investigações sobre o desaparecimento de Ísis Vitória Mizerski chegam ao 27º dia nesta quarta-feira (3). A polícia científica...

Alto contraste

A+

A-

Caso Ísis: polícia de Curitiba vai analisar DNA encontrado em carro de suspeito

As investigações sobre o desaparecimento de Ísis Vitória Mizerski chegam ao 27º dia nesta quarta-feira (3). A polícia científica de Telêmaco Borba encontrou dentro do carro do principal suspeito do crime, possíveis provas que serão analisadas na capital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vítima de sequestro é resgatada em menos de duas horas em Curitiba

• Dois homens são presos por violência contra ex-companheiras no Paraná

• Caso Ísis: polícia de Curitiba vai analisar DNA encontrado em carro de suspeito



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.