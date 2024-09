Investimento significativo para a ponte de Guaratuba O governo do Paraná já garantiu quase metade do valor estimado para a construção da ponte de Guaratuba, liberando R$ […] O post Governo... Ric|Do R7 02/09/2024 - 16h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h01 ) ‌



Governo libera R$ 178 milhões para obras da ponte de Guaratuba; veja no RIC Notícias Opinião

O governo do Paraná já garantiu quase metade do valor estimado para a construção da ponte de Guaratuba, liberando R$ 178 milhões para a obra. Isso representa cerca de 46% dos quase R$ 387 milhões orçados para criar a ligação entre Matinhos e Guaratuba. Esse é um dos destaques do RIC Notícias Opinião desta segunda-feira (2).

