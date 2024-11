IPTU de Curitiba: nona parcela pode ser paga até esta quinta (21) IPTU de Curitiba: nona parcela pode ser paga até esta quinta (21) Ric|Do R7 21/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IPTU de Curitiba

O pagamento da nona parcela do IPTU 2024 de Curitiba pode ser feito até esta quinta-feira (21), com a guia podendo ser gerada no site da Prefeitura. O imposto abrange 966.843 imóveis, sendo 135 mil isentos, número superior ao do ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Mega-Sena 2799 de hoje (21/10/2024); entenda porquê o sorteio não vai ocorrer

Work Friday: Curitiba realiza mutirão com mais 2,6 mil vagas de emprego

Confusão em condomínio entre empresário e vereador termina com morte no PR