IPVA: Inadimplência atinge 24% dos veículos no Paraná Até a última segunda-feira (15), 24,2% dos veículos tributados no Paraná, em 2024, estão com inadimplência total do Imposto sobre... Ric|Do R7 19/07/2024 - 19h02 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

24% dos veículos tributados no Paraná estão em inadimplência com o IPVA

Até a última segunda-feira (15), 24,2% dos veículos tributados no Paraná, em 2024, estão com inadimplência total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Esse valor equivale a 1,14 milhão de veículos paranaenses.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• 24% dos veículos tributados no Paraná estão em inadimplência com o IPVA

• Mata ciliar aumenta no Paraná devido à proteção de nascentes e plantio de mudas

• Resultado da Super Sete 572 de hoje (19/07/2024); prêmio R$ 480 mil