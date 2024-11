Irlandês registra imagens do ‘Monstro do Lago Ness’ Irlandês registra imagens do ‘Monstro do Lago Ness’ Ric|Do R7 13/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h11 ) twitter

Monstro do Lago Ness

Um irlandês entusiasta da lenda do Monstro do Lago Ness, na Escócia, garante ter feito novas imagens do famoso monstro. Eoin O’Faodhagain, de 60 anos, fez filmagem na qual é possível ver duas corcovas saindo das profundezas das águas. Para o homem, “não há como não ser a criatura lendária”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e descubra mais sobre essa intrigante filmagem!

