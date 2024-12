Isenção do imposto de renda até R$ 5 mil é tema do Ponto de Vista; acompanhe Isenção do imposto de renda até R$ 5 mil é tema do Ponto de Vista; acompanhe Ric|Do R7 02/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h09 ) twitter

Isenção do imposto de renda até R$ 5 mil

No Ponto de Vista desta segunda-feira (2), Rafaela Moron conversa com o economista Daniel Weigert e com a especialista em finanças Angela Broch sobre tudo o que você precisa saber referente a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil.

