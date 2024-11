Isenção do imposto de renda para trabalhadores com salários de até R$ 5 mil, é proposta pelo governo Isenção do imposto de renda para trabalhadores com salários de até R$ 5 mil, é proposta pelo governo

Ric|Do R7 29/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share