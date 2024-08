Ivete Sangalo demonstra apoio a Preta Gil em momento delicado A cantora Preta Gil vem recebendo o carinho dos amigos desde quando anunciou a retomado do tratamento contra... Ric|Do R7 26/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 11h41 ) ‌



Após volta do câncer, Ivete Sangalo visita cantora Preta Gil no hospital

A cantora Preta Gil vem recebendo o carinho dos amigos desde quando anunciou a retomado do tratamento contra o câncer no intestino, no domingo (25). No hospital, a cantora e empresária tem publicado as visitas e presentes que vêm recebendo.

