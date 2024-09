Janine Mathias brilha no SouthSide Podcast No quarto episódio do SouthSide Podcast, a cantora Janine Mathias foi convidada para repercutir o álbum Dende. O post Cantora Janine... Ric|Do R7 02/09/2024 - 17h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cantora Janine Mathias é a convidada do SouthSide Podcast

No quarto episódio do SouthSide Podcast, a cantora Janine Mathias foi convidada para repercutir o álbum Dende. Janine já dividiu palco com grandes nomes como Elza Soares, Criolo, Fabiana Cozza, Sandra Sá e diversos outros artistas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cantora Janine Mathias é a convidada do SouthSide Podcast

• Incompleta, Seleção Brasileira faz o primeiro treino em Curitiba; vídeos

• Júri de acusado pela morte da youtuber Isabelly começa nesta terça (3) no PR